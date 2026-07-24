Vergunning verleend voor Fietsevenement De Schakel in Chaam

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het Fietsevenement De Schakel, dat plaatsvindt op 30 augustus 2026, 29 augustus 2027 en 27 augustus 2028.

Gevonden voor jou

Het Fietsevenement De Schakel krijgt groen licht voor de komende drie jaar. De activiteiten worden gehouden op Kerkdreef 6 in Chaam, telkens van tien uur 's ochtends tot zes uur 's avonds.

De vergunning is op 22 juli 2026 verzonden en geldt voor de jaren 2026 tot en met 2028. Dit betekent dat liefhebbers van het fietsevenement in Alphen-Chaam zich kunnen verheugen op drie jaar vol fietsplezier.