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Vergunning verleend voor (N)Acht van Chaam 2026
Vandaag om 11:20
De evenementenvergunning voor de (N)Acht van Chaam 2026 is verleend. Dit sportevenement vindt plaats op dinsdag 28 en woensdag 29 juli in Chaam.
De gemeente heeft toestemming gegeven voor de (N)Acht van Chaam 2026. Het wielerevenement start op dinsdag 28 juli om zeven uur 's avonds en eindigt de volgende ochtend om vier uur. Op woensdag 29 juli gaat het verder van half tien 's ochtends tot één uur 's nachts. Het parcours loopt door de Dorpsstraat, Gilzeweg, Withagen, Elsakkerpad, Bredaseweg, Kapelstraat, Beckershagen en Ulicotenseweg in Chaam.
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