Meldingen VOF Van Boxem-Ansems in Alphen afgehandeld

Gemeente Alphen-Chaam heeft meldingen van VOF Van Boxem-Ansems afgehandeld voor diverse milieubelastende activiteiten, zoals tanken en composteren.

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De meldingen van VOF Van Boxem-Ansems aan de Boslust 16 in Alphen zijn op 21 juli 2026 afgehandeld door de gemeente Alphen-Chaam. Het bedrijf heeft activiteiten gemeld zoals het kleinschalig tanken van voertuigen, het reinigen van agrarische werktuigen en het composteren van groenafval. Deze activiteiten zijn onderdeel van hun plannen voor een overkapping, weegbrug en erfverharding.