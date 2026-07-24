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Meldingen VOF Van Boxem-Ansems in Alphen afgehandeld
Vandaag om 11:20
Gemeente Alphen-Chaam heeft meldingen van VOF Van Boxem-Ansems afgehandeld voor diverse milieubelastende activiteiten, zoals tanken en composteren.
De meldingen van VOF Van Boxem-Ansems aan de Boslust 16 in Alphen zijn op 21 juli 2026 afgehandeld door de gemeente Alphen-Chaam. Het bedrijf heeft activiteiten gemeld zoals het kleinschalig tanken van voertuigen, het reinigen van agrarische werktuigen en het composteren van groenafval. Deze activiteiten zijn onderdeel van hun plannen voor een overkapping, weegbrug en erfverharding.
De meldingen zijn op 1 september 2025 ingediend onder de kenmerkcodes 2025090100372 en 2025090100375. Voor deze meldingen is geen bezwaar of beroep mogelijk, en de documenten liggen niet ter inzage.
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