Daniel Bielica naar Portsmouth in Engelse Championship

Daniel Bielica heeft een transfer gemaakt naar Portsmouth in de Engelse Championship. De doelman verlaat NAC Breda na 66 officiële wedstrijden voor de club.

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Daniel Bielica, die eerder bij NAC Breda speelde na hun promotie naar de Eredivisie, heeft de overstap gemaakt naar Portsmouth. De Poolse doelman had nog een contract voor één jaar bij NAC en vertrekt nu voor een transfersom. NAC heeft bij deze transfer ook een doorverkooppercentage en een bonus bedongen.

Bielica kwam transfervrij over van het Poolse Górnik Zabrze en heeft in totaal 66 officiële wedstrijden voor NAC gespeeld. Zijn vertrek naar de Engelse Championship betekent een nieuwe stap in zijn carrière.

Reactie van NAC

Technisch directeur Peter Maas van NAC Breda geeft aan dat er zorgvuldig is nagedacht over de transfer van Bielica. Hij spreekt van een mooie slag voor de club en bedankt de doelman voor zijn inzet en professionaliteit. NAC wenst Bielica veel succes in Engeland.

Met deze transfer hoopt Bielica zijn carrière verder te ontwikkelen in Engeland. Hij kijkt met tevredenheid terug op zijn tijd bij de club uit Breda en bedankt iedereen voor hun steun en vertrouwen.