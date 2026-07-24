Solheim Cup strijkt neer op Bernardus Golf in Cromvoirt

De Solheim Cup, het grootste internationale golfevenement voor vrouwen, vindt van 7 tot en met 13 september plaats op Bernardus Golf in Cromvoirt. Hier strijden de beste twaalf Europese speelsters tegen hun Amerikaanse tegenhangers.

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Dit prestigieuze toernooi brengt de top van de vrouwen golfwereld naar Cromvoirt. Het evenement trekt veel bezoekers en daarom worden er maatregelen genomen om de bereikbaarheid van Bernardus Golf te waarborgen. Omwonenden zijn geïnformeerd over wegafsluitingen en ontvangen binnenkort een doorlaatbewijs.

Wegafsluitingen

Tijdens de Solheim Cup worden verschillende wegen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit is nodig omdat Bernardus Golf slechts bereikbaar is via een beperkt aantal smalle wegen. Hiermee willen de organisatoren de omgeving leefbaar houden voor bewoners, ondernemers en hulpdiensten.

Voor vragen over de doorlaatbewijzen kunnen bewoners contact opnemen via het speciaal ingerichte e-mailadres. Zij hebben een brief ontvangen met meer informatie en details over het verkrijgen van hun doorlaatbewijs.