Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Automobilist botst op geparkeerde auto en raakt gewond

Vandaag om 11:22 • Aangepast vandaag om 11:43

Een man is vrijdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk in Oisterwijk. Volgens omstanders reed de man met zijn auto over de Burgemeester Canterslaan toen hij ineens van de weg raakte. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De automobilist botste vervolgens op een geparkeerde auto. 

Mensen schoten te hulp om de man te helpen. Verschillende hulpdiensten rukten uit naar de locatie. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die kon onderweg weer omdraaien. 

De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. 

Ongeluk in Oisterwijk (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Ongeluk in Oisterwijk (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.