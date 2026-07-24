Automobilist botst op geparkeerde auto en raakt gewond

Een man is vrijdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk in Oisterwijk. Volgens omstanders reed de man met zijn auto over de Burgemeester Canterslaan toen hij ineens van de weg raakte.

Mensen schoten te hulp om de man te helpen. Verschillende hulpdiensten rukten uit naar de locatie. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die kon onderweg weer omdraaien.

De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.