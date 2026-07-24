Hitteprotocol in Tilburg ingevoerd: containers vroeger buiten zetten

Vanwege de hitte geldt van dinsdag 28 juli tot en met zondag 2 augustus een hitteprotocol in Tilburg. Medewerkers van BAT beginnen die dagen eerder met werken. Containers moeten daarom voor half zeven 's ochtends buiten staan.

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Het hitteprotocol houdt in dat medewerkers van het BAT eerder starten en stoppen met werkzaamheden buiten. Dit betekent dat containers voor half zeven 's ochtends klaar moeten staan om geleegd te worden. Wie te laat is, moet wachten tot de volgende ophaalronde over twee weken.

Containers kunnen ook de avond ervoor al buiten worden gezet, vanaf acht uur 's avonds. Zo voorkom je dat je te laat bent. Vanwege de hitte sluit de milieustraat eerder, namelijk om drie uur 's middags. Dit is belangrijk om rekening mee te houden bij het plannen van een bezoek.

Beperkte aanwezigheid mobiele recyclestraat

De Mobiele Recyclestraat is tijdens het hitteprotocol alleen in de ochtend beschikbaar, tot twaalf uur. Hierdoor is deze dienst niet aanwezig op de gebruikelijke locaties in de middag. Dinsdag is dat het Burgemeester van de Mortelplein, woensdag Winkelcentrum Dalem, donderdag Winkelcentrum Heyhoef en vrijdag Wagnerplein.

Voor meer informatie kun je terecht op de website afvalthuis.nl.