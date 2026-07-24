Chassé in Breda krijgt roltrappen en lift

Het Chassé in Breda ondergaat een transformatie. De bouw van roltrappen en een lift is gestart om het theater toegankelijker te maken. Het project is mede mogelijk gemaakt door succesvolle crowdfunding eind 2025. De kleine zaal is tot en met 31 juli alleen per trap bereikbaar.

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Bezoekers die het Chassé Theater in Breda deze zomer binnenlopen, worden begroet door een bouwplaats. De werkzaamheden voor de installatie van roltrappen en een lift zijn in volle gang. Dankzij een succesvolle crowdfunding campagne en eigen spaargeld voor de roltrappen, kunnen deze plannen gerealiseerd worden.

Na de ondertekening van een overeenkomst met aannemer Moeskops’ Bouwbedrijf en de ontvangst van de bouwvergunning, zijn de voorbereidingen begonnen. Dit omvatte onder meer het afbreken van delen van de servicebalie en het aanpassen van de programmering. De eerste sloopwerkzaamheden, zoals het afbreken van de Cultuurfondsfoyer en de tijdelijke verwijdering van de brug naar de cinemafoyer, zijn inmiddels voltooid.

Zomeractiviteiten

Ondanks de werkzaamheden blijft er van alles te beleven in en rondom het Chassé. In Breda vinden buiten diverse evenementen plaats, waaronder Klapstoelkabaret en Sunset Cinema. Op het terrein zelf zijn dit weekend de laatste edities van Cine Cocina, en er zijn gratis muziekavonden gepland onder de naam Open Vensters.

Naast de bouw van de roltrappen en lift, worden ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Een sedumdak is aangelegd om de isolatie te verbeteren en de duurzaamheid te verhogen. Dit groene dak draagt bij aan een beter binnenklimaat en een mooier uitzicht.

Verder vindt regulier onderhoud plaats, zoals het oliën van vloeren en het vervangen van 488 plafondlampen door duurzame LED-lampen. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat het Chassé Theater klaar is voor de toekomst, met een verbeterde toegankelijkheid en milieuvriendelijkheid.