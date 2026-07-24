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VIERDAAGSE

Kerstman gespot bij Vierdaagse: dit is waarom William verkleed meeloopt

Vandaag om 11:58
William eert zijn overleden moeder door mee te lopen als kerstman.
William eert zijn overleden moeder door mee te lopen als kerstman.

William loopt de 40 kilometer iedere dag van de Nijmeegse Vierdaagse verkleed. Al 40 jaar. "Ik ben iedere dag zo door de straten gegaan. Het gaat goed. Ik heb maar één blaar."

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Dat hij verkleed als kerstman deelneemt aan het wandelevenement heeft een bijzondere en zeer persoonlijke reden. "Mijn moeder is in corona periode met kerst overleden ", vertelt hij. "Die tijd is voor mij niet leuk meer. Daarom vier ik het nu op deze manier. Als ik mensen blij kan maken met hoe ik eruit zie, dan is mijn dag geslaagd."

Alles over de Brabantse doortocht van de Vierdaagse volg je in ons liveblog.

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