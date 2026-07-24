Niet stuk te krijgen: José (79) loopt Vierdaagse vol plezier en energie

Bijna tachtig jaar is ze, maar José loopt nog altijd met veel plezier en energie de Nijmeegse Vierdaagse. De Brabantse, die een paar jaar geleden verhuisde van Eindhoven naar Veldhoven, doet dit al voor de 33e keer. Ook dit keer stevent ze vol vertrouwen af op de finish op de Nijmeegse Via Gladiola.

Na 33 jaar zijn er ook de nodige tradities ontstaan, vertelt kleindochter Noor. "Iedere dag drinkt ze een finishbiertje. Deze wordt nooit overgeslagen." En de laatste jaren hoeft ze dat biertje zeker niet alleen te drinken. "In de afgelopen jaren hebben ook haar kleinkinderen meegelopen. Dit jaar loopt haar dochter aan d'r zijde."

Noor is dan ook ontzettend trots op haar oma. "Voor haar is het echt een vakantie. Het is heel mooi om te zien dat ze op deze leeftijd nog vol plezier en energie de Vierdaagse loopt. Ze weet iedereen om haar heen mee te nemen in het lopen of aanmoedigen bij de Vierdaagse."

Is ze dan niet helemaal gesloopt wanneer ze na al die kilometers over de eindstreep komt? "Ze heeft vaak nog energie over voor een polonaise 'om de beentjes los te gooien'," zegt Noor.

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