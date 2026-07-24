Superhelden en schurken ontvangen Vierdaagse-lopers in versierd Linden

In het Brabantse dorp Linden hebben ze elk jaar een thema rondom de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar is dat het thema 'Superhelden & Schurken'. Het hele dorp is daarvoor aangekleed. Alle lopers worden vrijdag door twee poortwachters verwelkomd als ze het dorp betreden.

Een van de poortwachters is Theo. "We doen dit al meer dan 25 jaar." En dat gaat niet over één nacht ijs. "Ieder jaar hebben we een club die nadenkt over welk thema we doen", weet hij. "Dit jaar is het 'Superhelden & Schurken' geworden. Het is ooit ontstaan omdat we maar met 280 inwoners zijn in het dorp. Iedereen wilde iets doen voor de lopers en zo geschiedde."