A4 tot na avondspits dicht na ernstig ongeluk met vijf auto's

Vijf auto's zijn vrijdag aan het begin van de middag betrokken geraakt bij een ongeluk op de A4 tussen het Zeeuwse Tholen en Bergen op Zoom. Een traumahelikopter is op de snelweg geland. Eén rijbaan is afgesloten voor verkeer, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat de weg tot zeker 19.00 uur dicht blijft.

Hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Auto's die hierbij betrokken zijn, hebben flinke schade opgelopen. Zo ligt een autodeur los tegen de vangrail.

De politie gaat onderzoek doen naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Het wegdek wordt ook nog gereinigd. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg de hele avondspits dicht blijft

Verkeer omgeleid via Roosendaal

Verkeer in de richting van België wordt omgeleid via Roosendaal (A59, A17, A58). Automobilisten moeten rekening houden met vertraging van ongeveer een half uur.