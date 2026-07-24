A4 weer open na ernstig ongeluk met vijf auto's

Vijf auto's zijn vrijdag aan het begin van de middag betrokken geraakt bij een ongeluk op de A4 tussen het Zeeuwse Tholen en Bergen op Zoom. Een traumahelikopter is op de snelweg geland. Eén rijbaan was afgesloten voor verkeer. Door het ongeluk was de weg tot ongeveer zes uur 's avonds dicht

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. Auto's die hierbij betrokken waren, hebben flinke schade opgelopen. Zo lag een autodeur los tegen de vangrail aan.

De politie heeft onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Het wegdek moest daarna ook nog worden gereinigd. De weg is urenlang dicht geweest om hulp te verlenen, onderzoek te doen en de ravage op te ruimen.

Verkeer omgeleid via Roosendaal

Verkeer in de richting van België werd omgeleid via Roosendaal (A59, A17, A58). Automobilisten moesten rekening houden met vertraging van ongeveer een half uur.