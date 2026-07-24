Carla masseert Vierdaagse-lopers tussen de boeken in de bibliotheek

De EHBO-post in Cuijk zit op een wel heel bijzondere plek: in de bibliotheek Schouwburg van Cuijk. Sifra (22 jaar) uit Lunteren ligt tussen de boeken op tafel voor een massage van Carla. Ze doet voor de eerste keer mee met de Vierdaagse, ze loopt veertig kilometer en dat voel je wel.

Carla is een van de zeven sportmasseurs op deze locatie. Ze is geboren in Cuijk en woont nu in Sint Anthonis.

Sifra: “Ik had blaren en door het compenseren maak je er weer een ander pijntje bij. Maar ik word goed geholpen, dus het komt hopelijk weer goed. In het begin viel het tegen, maar het einde is in zicht, dus het komt goed. Ik word top geholpen, heel fijn."

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Hier vind je alle verhalen over de Nijmeegse Vierdaagse.