Winny en Joop vervullen wensen, maar nog niet iedereen kent WensAmbulance

Bij de pontonbrug in Cuijk staat Winny (65) uit Uden. Zij moedigt vrijdagmiddag een groep vrijwilligers van de WensAmbulance aan die meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse. Zelf werkt ze ook voor WensAmbulance Brabant. "Het is een stukje PR. We merken dat er weinig aanvragen komen uit de gemeente Land van Cuijk, dus misschien zijn we niet zichtbaar genoeg."

En dus besloot de organisatie de stoute schoenen aan te trekken en het op een lopen te zetten. "Het is de enige Brabantse dag, dus daar moeten we bij zijn. Mensen zijn blijkbaar nog niet bekend genoeg met de WensAmbulance. We kunnen ook hier mensen blij maken." 'Samen met familie iets moois doen'

Ze delen daarom flyers uit aan mensen om bekendheid te creëren in de gemeente. "We hebben een beetje de naam dat het alleen voor terminale mensen is, maar je hebt ook mensen die al meer dan een jaar op bed liggen en het huis niet uitkomen. Dat wil niet zeggen dat ze doodgaan, maar die willen we ook een fantastische dag bezorgen. Samen met familie iets moois doen", legt Winny uit.

Er is veel vraag naar het werk van de WensAmbulance. "We hebben zes ambulances rijden. Die zijn iedere dag op pad." 'We moedigen ook iedere loper aan'

Ook Joop uit Breda staat aan de kant met de WensAmbulance. "We zijn hier niet alleen om onszelf te promoten. We moedigen natuurlijk ook iedere loper aan." Er lopen ook mensen mee die geld ophalen voor het goede doel waar Joop en Winny zich voor inzetten. "Daar zijn we heel blij mee. Dan kunnen we hele mooie wensreizen verzorgen voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten."

Joop werkt voor de WensAmbulance.