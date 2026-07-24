Man gewond bij botsing tussen twee auto's in Oosterhout

Bij een ongeluk aan de Zomereikweg in Oosterhout is vrijdagochtend een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht nadat twee auto's op elkaar waren gebotst.

Een van de auto's wilde linksaf slaan. Op dat moment haalde een andere auto het voertuig in, waardoor de twee wagens tegen elkaar botsten. Beide auto's raakten flink beschadigd.

Weg tijdelijk afgesloten

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Zomereikweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer, zodat een berger de beschadigde auto's van de weg kon halen.