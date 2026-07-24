Heijmans-topman: 'Nederland gaat op slot zonder investeringen'

Nederland gaat op slot als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Dat stelt topman Ton Hillen bij de publicatie van de halfjaarcijfers van bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen. Hij roept daarbij op tot actie. "Het kabinet moet gaan beseffen dat het een urgent probleem is. Als we nu niet investeren, gaat het twee keer zoveel kosten."

Kabinet moet investeren in infrastructuur Hij roept het kabinet op om geld te investeren in vitale infrastructuur. "Dat is de ruggengraat van onze economie. Je kan het niet meer uitstellen", zegt Hillen. "De infrastructuur is nu in slechte staat en dat levert ontzettend veel economische schade op. Natuurlijk is het goed voor Heijmans als we in de toekomst meer investeren in infrastructuur", zo erkent de topman. "Maar als belastingbetaler vind ik dit niet zo fijn." De oplossing ligt volgens hem bij meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.

De slechte staat van de infrastructuur in Nederland wordt deze week aangetoond bij de Merwedebrug. Daar mag geen vrachtverkeer meer overheen. "Wegen slijten sneller, doordat auto's groter en zwaarder worden", zegt Hillen. "Neem nou elektrische auto's. Die zijn veel zwaarder dan een normale dieselauto." Volgens Hillen is Nederland slecht voorbereid op deze ontwikkeling. "We hebben de afgelopen tien tot vijftien jaar te marginaal geïnvesteerd en zien daar nu de resultaten van."

Filevorming en te smalle bruggen

Als ander voorbeeld noemt hij de filevorming. "De wegen zijn overvol en mensen die van noord naar zuid reizen staan elke dag in de file." Dat is economische schade die volgens Hillen voorkomen kan worden als Rijkswaterstaat verder investeert in bijvoorbeeld de Maasbrug en de Waalbrug. "Je kan wel zeggen dat het te druk is op die wegen, maar die bruggen zijn gewoon te smal."

Heijmans zelf gaat vier bruggen renoveren in de komende periode. Het bedrijf is blij dat het deze order heeft gekregen en wil graag meedenken aan het moderniseren van de infrastructuur. "We hebben vier bruggen in een rijtje. Daardoor kunnen we die uniform ontwerpen, met minder onderliggende kosten, maar wel moderniseren." Als voorbeeld noemt Hillen daarbij een brug in Beverwijk, die nu volledig CO2-neutraal is. "Het is een voorbeeld van hoe wij proberen bij te dragen."

Sterke groei door hoogspanningsnet

Heijmans is als bouwer nauw betrokken bij de vernieuwing van infrastructuur en werkt bijvoorbeeld mee aan het hoogspanningsnet in Nederland. Het bedrijfsonderdeel dat zich hiermee bezighoudt, kende afgelopen halfjaar bijna 17 procent omzetgroei. Met een omzet van 586 miljoen euro is het ook meteen de grootste divisie van het bedrijf, op de voet gevolgd door de woningbouwtak. Bij dat onderdeel was minder groei: Heijmans zag het aantal verkochte woningen teruglopen tot 1506, van 1634 een jaar terug.

De totale omzet van Heijmans steeg van 1,3 miljard naar 1,5 miljard euro. Daarvan bleef 73 miljoen euro nettowinst over, wat een verbetering betekent ten opzichte van de 59 miljoen euro winst in de eerste helft van vorig jaar. Heijmans handhaaft zijn eerder afgegeven verwachtingen voor heel 2026. De onderneming rekent erop dat de omzet dit jaar doorgroeit naar rond de 3,1 miljard euro. Dankzij groei van de orderportefeuille heeft Heijmans nog voor 4,1 miljard euro werk op de plank liggen.