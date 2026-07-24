Met de bezemwagen op de hielen: laatste Vierdaagse-lopers verlaten Brabant

De Nijmeegse Vierdaagse in Brabant komt vrijdag rond half drie langzaam maar zeker tot een einde. De laatste lopers verlaten het Brabantse land via de pontonbrug in Cuijk.

Ze zetten hun weg voort in Limburg, met de Via Gladiola in Nijmegen in het vooruitzicht. Bij de pakken neerzitten is er in ieder geval niet bij: "Zolang we voor de bezemwagen blijven, is het helemaal goed."

Dat betekent overigens niet dat de rust wederkeert in Cuijk. Daar zal het feest tot in de late uurtjes doorgaan.

Deze mensen lopen net voor de bezemwagen, maar dat mag de pret niet drukken!









