Navigatie overslaan
Ontdek
VIERDAAGSE

Met de bezemwagen op de hielen: laatste Vierdaagse-lopers verlaten Brabant

Vandaag om 14:27 • Aangepast vandaag om 14:37
Laatste Vierdaagse-lopers verlaten Cuijk.
Laatste Vierdaagse-lopers verlaten Cuijk.

De Nijmeegse Vierdaagse in Brabant komt vrijdag rond half drie langzaam maar zeker tot een einde. De laatste lopers verlaten het Brabantse land via de pontonbrug in Cuijk.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Ze zetten hun weg voort in Limburg, met de Via Gladiola in Nijmegen in het vooruitzicht. Bij de pakken neerzitten is er in ieder geval niet bij: "Zolang we voor de bezemwagen blijven, is het helemaal goed."

Dat betekent overigens niet dat de rust wederkeert in Cuijk. Daar zal het feest tot in de late uurtjes doorgaan.

  • Deze mensen lopen net voor de bezemwagen, maar dat mag de pret niet drukken!
    Deze mensen lopen net voor de bezemwagen, maar dat mag de pret niet drukken!
  • Laatste Vierdaagse-lopers verlaten Cuijk.
  • Deze supporters gaan door tot het bittere einde: ook de laatste lopers moedigen ze enthousiast aan.
  • De bezemwagen rijdt achter de laatste lopers van de Vierdaagse aan.
  • Deze mensen moedigen de lopers aan met een heerlijke, gezonde versnapering.
  • Ook achterin de enorme lopersgroep is er volop ruimte voor muziek.

Alles over de Brabantse doortocht van de Vierdaagse volg je in ons liveblog.

Hier vind je alle verhalen over de Nijmeegse Vierdaagse.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.