Geldrop-Mierlo: Vroeger aanvragen netcapaciteit voor woningbouw

Gemeente Geldrop-Mierlo kan woningbouwprojecten eerder aanmelden bij de netbeheerder door nieuwe landelijke regels. Dit moet de druk op het elektriciteitsnet verlichten.

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De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de mogelijkheid om woningbouwprojecten eerder dan voorheen aan te melden bij de netbeheerder. Dit is mogelijk door nieuwe landelijke regels die zijn ingevoerd vanwege de toenemende druk op het elektriciteitsnet.

Inwoners die van plan zijn om in de komende tien jaar één of meerdere woningen te bouwen in Geldrop-Mierlo, moeten ervoor zorgen dat hun project op tijd bij de gemeente bekend is. De gemeente beoordeelt of een project in aanmerking komt voor vroege aanmelding en doet vervolgens de aanvraag bij de netbeheerder.

Geen garantie op capaciteit

Het vroeg aanmelden van een project betekent echter niet automatisch dat er ook netcapaciteit wordt toegekend. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de netbeheerder. De regels voor deze nieuwe werkwijze worden in augustus vastgesteld en zullen dan gepubliceerd worden.