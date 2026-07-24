Oranje en groen, waarom zien we dat overal tijdens de Nijmeegse Vierdaagse?

De eerste Nijmeegse Vierdaagse werd al gelopen in 1908. Toen kleurde het logo van het evenement oranje en groen. Dat was niet geheel toevallig: de Vierdaagse werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO). Toen de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse werd overgenomen door de stichting DE 4DAAGSE ontstond het nieuwe logo met de Nederlandse vlag.

Het oranje en groen verdween officieel uit het logo, maar in het straatbeeld bleven de kleuren zichtbaar en zelfs Vierdaagsekruisje voor de wandelaars die de tocht hebben uitgelopen behield deze kleuren.

Helemaal uitgebannen waren de kleuren dus nooit, daarom kan de organisatie de kleuren maar beter omarmen. Vanaf 2027 wordt er afscheid genomen van het huidige logo met de Nederlandse driekleur en maken oranje en groen officieel hun terugkeer.

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