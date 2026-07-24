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VIERDAAGSE

Brabantse deel van Nijmeegse Vierdaagse zit er officieel op: pontonbrug weg

Vandaag om 15:04
De pontonbrug in Cuijk wordt weggehaald, de Vierdaagse heeft Brabant verlaten.
De pontonbrug in Cuijk wordt weggehaald, de Vierdaagse heeft Brabant verlaten.

Eerder op vrijdag liepen nog tienduizenden wandelaars op de pontonbrug over de Maas, maar wie na drie uur nog de oversteek wil maken haalt toch echt natte voeten. De militairen van Regiment Genietroepen hebben de brug weer geopend en slepen de brugdelen weg. Daarmee komt een officieel einde aan de Nijmeegse Vierdaagse in onze provincie. 

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

De laatste lopers verlieten Brabant net voor de bezemwagen. De pontonbrug komt namelijk aan de andere kant van de Maas uit in de Limburgse gemeente Mook en Middelaar. Vanuit daar vervolgen ze hun weg naar Nijmegen om hun Vierdaagsekruisje in ontvangst te nemen.

De pontonbrug werd onder veel belangstelling afgebroken:

Veel mensen blijven kijken hoe de militairen van Regiment Genietroepen de pontonbrug weghalen.
Veel mensen blijven kijken hoe de militairen van Regiment Genietroepen de pontonbrug weghalen.

Alles over de Brabantse doortocht van de Vierdaagse volg je in ons liveblog.

Hier vind je alle verhalen over de Nijmeegse Vierdaagse.

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