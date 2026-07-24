BrabantSport Fonds steunt NAC-project voor gezondere leefstijl

NAC Maatschappelijk heeft een financiële bijdrage gekregen van het BrabantSport Fonds voor het project NAC Beweegt Samen Sterk in Breda. Dit initiatief helpt mensen in beweging te komen en een gezondere leefstijl te ontwikkelen.

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NAC Beweegt Samen Sterk is gebaseerd op de succesvolle pilot NAC Beweegt in de Wijk, uitgevoerd in samenwerking met Avans Hogeschool. De kracht en beleving van NAC blijken deelnemers te motiveren om actief te worden.

Ondersteuning voor deelnemers

Dankzij de bijdrage van het BrabantSport Fonds kunnen wekelijkse beweegtrainingen, leefstijlcoaching, groepsactiviteiten en evaluaties van het programma worden georganiseerd. Gedurende twaalf weken werken deelnemers aan meer beweging, gezonder eten, mentale gezondheid en het versterken van hun sociale netwerk.

Na afloop van het programma blijft NAC Maatschappelijk de deelnemers begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod in Breda. Het doel is om blijvende maatschappelijke impact te maken, zowel binnen als buiten het stadion.