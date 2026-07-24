Blauwalg in zwemwater bij 't Zand in Alphen-Chaam

In het zwemwater bij 't Zand is een verhoogd gehalte van blauwalg gemeten. Zwemmen wordt daarom afgeraden.

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Bezoekers van het recreatiegebied 't Zand in Alphen-Chaam wordt geadviseerd niet te zwemmen. In het water is namelijk een verhoogde concentratie blauwalg aangetroffen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals huidirritatie en maag- en darmproblemen.

Blauwalg is een bacterie die vooral in de zomer voorkomt. Het gedijt goed in stilstaand water met hoge temperaturen. Dit leidt vaak tot een blauwgroene laag op het wateroppervlak en kan een onaangename geur veroorzaken.

Veiligheid voorop

De gemeente Alphen-Chaam waarschuwt bezoekers om voorzichtig te zijn en het advies op te volgen om niet te zwemmen. Het actuele zwemadvies en de waterkwaliteit zijn te vinden op de website zwemwater.nl. Het is belangrijk om deze informatie regelmatig te controleren, omdat de situatie snel kan veranderen.

Bezoekers van 't Zand kunnen wel genieten van andere activiteiten in het recreatiegebied, zoals wandelen en picknicken. De gemeente blijft de waterkwaliteit monitoren en zal updates geven als de situatie verandert.