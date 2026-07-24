Deze drie gemeenten hielpen daklozen: 'Binnen een maand een huis'

Den Bosch, Tilburg en Bergen op Zoom waren een van de weinige gemeenten in Nederland die daklozen meteen een huis boden, om zo dakloosheid terug te dringen. Dat bleek uit onderzoek van Pointer. "Wij streven ernaar deze mensen binnen een maand een eigen plek te bieden", zei Pieter Paul Slikker, woonwethouder in Den Bosch.

'Onacceptabel' "Een derde van de huizen die bij ons in de regio vrijkwam, ging naar mensen die urgentie hadden verkregen", vertelt de Bossche woonwethouder Pieter Paul Slikker aan Pointer . "Daaronder vielen ook mensen die dak- of thuisloos waren of dat dreigden te worden. In Nederland hadden we de gekke gewoonte om dakloze mensen heel lang op te vangen. Dat duurde gemiddeld dertien maanden."

Sinds 2023 lag er een Nationaal Actieplan Dakloosheid klaar dat het aantal daklozen rigoureus moest verminderen. Onder de noemer 'Wonen Eerst' hoefden dakloze mensen niet naar de daklozenopvang, maar werd hen meteen een huis aangeboden.

De gemeente vond dat, samen met de woningcorporatie, onacceptabel, zei Slikker. "Als je je leven op orde hebt, en alleen een eigen huis ontbreekt, waarom moet dat dan zo lang duren? Wij streven ernaar deze mensen binnen een maand een eigen plek te bieden. Op dat moment duurde het nog zo'n drie maanden."

Binnen een maand een huis

Justine was één van de mensen die in Den Bosch via Wonen Eerst een huis kreeg, samen met haar 2-jarige zoontje. Ze raakten dakloos nadat ze door haar ex-partner uit huis werden gezet. "Het ging niet meer goed met mijn ex en het was onveilig", zei ze. "Die eerste nacht heb ik met mijn zoon in de auto geslapen. Dat was heel moeilijk."

De gemeente bracht haar de volgende dag tijdelijk onder in een opvang. Tot haar blijdschap kreeg ze binnen een maand een huis.

Uitdagingen

Volgens veel gemeenten kregen ze te maken met verschillende uitdagingen bij het direct huisvesten van dakloze mensen. Zo zou de leefbaarheid van wijken waar daklozen gehuisvest werden op het spel staan, en vreesden woningcorporaties overlast en huurachterstanden.

Slikker vond dat "een broodje aap". "Onze cijfers laten zien dat mensen die we via Wonen Eerst huisvestten niet voor meer overlast of huurachterstanden zorgden dan gemiddeld", zei hij. "Deze mensen waren goede buren en weer trots op hun leven."