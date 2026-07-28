Sportpsycholoog helpt succesvol duo in het zand: 'Elkaar beter begrijpen'

Ze draait al jaren mee in de wereldtop, maar Raïsa Schoon (24) blijft erg bescheiden. De beachvolleybalster uit Werkendam gaat samen met dubbelpartner Katja Stam komende week in Rio de Janeiro voor de winst in één van de grootste toernooien ter wereld. En dat mede dankzij de hulp van een sportpsycholoog. "Dat geeft ons net die paar procenten extra."

Bij de laatste twee Beach Pro Tour Elite 16 toernooien, een competitie van de beste zestien beachvolleyballers, in Tsjechië en Zwitserland eindigden Schoon en Stam op het podium. In Rio de Janeiro gaan ze voor een hattrick. "Beachvolleybal is in Brazilië megagroot", zegt Schoon. "De stadions zitten bomvol, de sfeer is geweldig. Buiten staat er een superlange rij met mensen die nog hopen naar binnen te kunnen." Schoon is trots op de prestaties, maar ondanks de podiumplaatsen en de zesde plek op de wereldranglijst is ze niet van de grote woorden. "We draaien al lang mee in de wereldtop en weten dat we erbij horen. Aan de andere kant blijft het bijzonder, ik kijk nog steeds op tegen de beste speelsters ter wereld. Veel teams volg ik al toen ik jong was. Ineens speel je tegen ze en win je."

Zes dagen per week staat beachvolleybal centraal in het leven van Schoon, de dochter van oud-olympiër Debora Schoon-Kadijk. Van trainingen in het zand tot kracht- en conditietrainingen, alles draait om beter worden. "Wij zijn niet zo bezig met eindresultaten, maar vooral met ontwikkelen. Iedereen kan volleyballen, maar het gaat om de juiste keuzes op de juiste momenten. Als het goed gaat, dan komt de winst vanzelf."

"Dan moet de hele puzzel in elkaar vallen."

Het is in de topsport niet altijd rozengeur en maneschijn, weet Schoon uit ervaring. "De momenten dat je wint zijn bijzonder, maar als het even niet lukt, dan kan dat zwaar zijn. Aan ons de taak om altijd beter te worden. Want uiteindelijk als je op het veld staat, moet de hele puzzel in elkaar vallen." Naast het fysieke vlak investeerde het duo in mentale begeleiding. Zo klopten ze aan bij een sportpsycholoog. "Katja en ik kennen elkaar al jaren en het is in onze carrière zeker niet vanzelf gegaan", analyseert Schoon. "Door een psycholoog zijn we elkaar beter gaan begrijpen. Wat vindt je partner bijvoorbeeld moeilijk en wat is er nodig om optimaal te kunnen presteren? Het zijn dingen die je misschien samen niet zo makkelijk bespreekt, maar wat wel belangrijk is om van elkaar te weten." Het hoofddoel van Schoon en Stam is de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In Parijs was het duo er ook bij, toen was de negende plek een feit. Drie jaar eerder in Tokio verloren ze de tussenronde voor de achtste finale. "Het is de grote stip op de horizon, we werken iedere dag hard om daar een mooie prestatie neer te zetten. Dat wil niet zeggen dat alles in het teken van LA staat, want het is bij ons ook enjoy the ride."