Brand in loods van bedrijf dat staal bewerkt

Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Gooikensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer rukte niet alleen uit met bluswagens, maar ook een waterwagen en liet een grote ventilator komen.

Het vuur werd even over half vijf ontdekt. Volgens het veiligheidsregio Midden-West-Brabant stond een machine in brand. Alle mensen die aanwezig waren, konden op tijd en ongedeerd het pand verlaten. Rond kwart over vijf was de brand onder controle. Hoe groot de schade is, is niet bekend.

Er was veel rookontwikkeling, maar daar was buiten de enorme loods weinig van te zien. Omdat de rook bleef hangen heeft de brandweer een zogeheten 'big fan' ingezet. Dat is een enorme ventilator op een aanhanger die de rook uit grote panden kan blazen.

Bij Steel Production Group wordt staal gestraald en in een beschermde coating gezet. Bij het stralen worden kleine korrels straalmiddel met hoge druk tegen staal worden gespoten om roest, oude verf en vuil te verwijderen.