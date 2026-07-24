Gio Latooy verhuist tóch en Holleeder verlaat de EBI: dit gebeurde vandaag

Vlogger Gio Latooy gaat tóch verhuizen en Willem Holleeder verlaat de EBI in Vught. Dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Vlogger Gio Latooy zet zijn miljoenenvilla in Sint Willebrord alsnog te koop. Het stel haalde het huis eerder uit de verkoop, maar deed toen al een bod op een ander huis dat nu geaccepteerd is. De villa staat sinds donderdag weer voor 2,6 miljoen euro te koop. "Eén ding is zeker: we gaan hier niet meer terug", benadrukt Gio in zijn nieuwste vlog. Lees hier zijn verhaal.

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Reisorganisaties Prijsvrij Vakanties en D-Reizen in Den Bosch krijgen het druk sinds de reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt naar oranje. Bezorgde vakantiegangers willen weten wat dit voor hun reis betekent. Boekingen worden omgezet naar alternatieve bestemmingen of routes, bijvoorbeeld via China in plaats van het Midden-Oosten. De meeste reizigers willen gewoon op vakantie en kiezen voor een andere bestemming. Check het hier.

Automobilisten moesten vrijdagochtend flink geduld opbrengen bij tankstation Tango Maaspoort in Den Bosch. Tussen tien en twee uur konden ze daar tanken tegen Belgische prijzen: 1,957 euro per liter Euro 95. De drukte liep zo hoog op dat handhavers moesten ingrijpen en het tankstation tijdelijk afsloten. Voor veel bestuurders was het prijsverschil groot genoeg om ervoor in de rij te staan. Hier lees je het hele verhaal.

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Richelle van den Wittenboer (34) uit Geldrop helpt via stichting Mamas Glimlach Fonds honderden alleenstaande moeders in de regio Eindhoven aan gratis kaartjes voor uitjes. Ze zat zelf ooit financieel aan de grond en moest spullen verkopen om boodschappen te doen. Nu krijgt ze kaartjes gratis of voor een gereduceerd tarief, gesponsord door bedrijven. "Het geeft mij meer vrijheid", zegt deelneemster Esther uit Eindhoven. Lees het verhaal hier.

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Tot slot: Willem Holleeder (68) is overgeplaatst van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught naar de Afdeling Intensief Toezicht in Krimpen aan den IJssel. Justitie wilde hem tot het einde van zijn leven in de EBI houden, maar verloor een procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing. Staatssecretaris Claudia van Bruggen moest daarop een nieuw besluit nemen. Holleeder zat ruim elf jaar in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Hier lees je het verhaal.