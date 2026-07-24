Cel in brand gestoken door gevangene in PI Vught

Een gevangene heeft in de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught vrijdagavond zijn cel in brand gestoken. Gevangenispersoneel wist het vuur zelf uit te krijgen en heeft de gedetineerde uit zijn cel gehaald. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

De brand werd even voor half zeven ontdekt. In totaal zijn drie brandweerwagens van de kazernes in Cromvoirt en Helvoirt naar binnengegaan. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat weten dat de brandweer niet meer hoefde te blussen, maar wel een nacontrole heeft gedaan en de cel geventileerd.

De brandweer was met een bluswagen, waterwagen en officier van dienst binnen de gevangenismuren. Ook de politie kwam met meerdere auto's naar de PI Vught. Drie auto's buiten de poort en twee binnen. Volgens de DJI-woordvoerder heeft de politie meteen de aangifte van brandstichting opgenomen.

Naar ziekenhuis

De gevangene die zijn cel in brand heeft gestoken, leek volgens de woordvoerder ongedeerd, maar is voor de zekerheid meegenomen voor een controle in het ziekenhuis. Daarom is er een busje van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) meegereden om hem later terug te brengen als hij daadwerkelijk ongedeerd blijkt.