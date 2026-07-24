Politie pakt verdachte op voor vijf auto-inbraken na heterdaadje

Een auto-eigenaar uit Maarheeze stond dinsdagochtend vroeg raar te kijken. Hij zag namelijk een voor hem onbekende man in zijn geparkeerde auto zitten. De verdachte werd uiteindelijk gepakt en heeft waarschijnlijk meer kraken op zijn naam staan.

Nadat de auto-inbreker op heterdaad was betrapt door de eigenaar, ging hij ervandoor. De gewaarschuwde politie surveilleerde vervolgens in de buurt en zag de verdachte ineens lopen. Hij is vervolgens opgepakt en overgebracht naar het cellencomplex van het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven.

De recherche is vervolgens met de zaak aan de slag gegaan en dat leverde een link op met andere auto-inbraken. In de nacht van maandag op dinsdag bleek bij meerdere auto's in Maarheeze te zijn ingebroken. De verdachte is in totaal aan vijf zaken gelinkt en moet voor de rechter verschijnen.