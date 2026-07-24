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Man gewond bij steekpartij, verdachte snel opgepakt
Vandaag om 20:30 • Aangepast vandaag om 20:51
Bij een steekpartij in een huis aan de Veilingstraat in Elshout is vrijdagavond een man gewond geraakt. De politie heeft al snel na het incident een verdachte opgepakt.
Hoe ernstig het slachtoffer gewond is geraakt, is onduidelijk. De man wordt in de ambulance behandeld.
Er wordt door de politie onderzoek gedaan naar wat zich in de woning precies heeft afgespeeld.
Volgens omwonenden zouden er in het huis waar de steekpartij was arbeidsmigranten wonen.
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