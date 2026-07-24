Motorrijder verliest macht over het stuur in Breda en raakt gewond

Een motorrijder is vrijdagavond aan de Emerparklaan in Breda gewond geraakt nadat hij de controle over zijn motor verloor. Hij raakte van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom.

De man is met onbekende verwondingen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de man wel aanspreekbaar.

De motor raakte flink beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf meegenomen. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Daarvoor werd één rijbaan afgesloten.