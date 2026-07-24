'Straatracer' vliegt uit de bocht met zijn nieuwe auto en raakt gewond

Een automobilist is vrijdagavond gewond geraakt toen hij in Waalre uit de bocht vloog op een rotonde. De bestuurder had zijn auto pas vier dagen in zijn bezit. De auto raakte zwaar beschadigd omdat hij ook een lantaarnpaal ramde en vervolgens in de sloot eindigde. Volgens de politie was er sprake van een straatrace.

De gecrashte Volkswagen Golf GTI reed op hoge snelheid op de rotonde af waar de Onze Lieve Vrouwendijk en Van Dijklaan elkaar kruisen. De bestuurder haalde de bocht niet meer om af te slaan en reed eerst over een lantaarnpaal, door een heg, over het fietspad, weer over een lantaarnpaal om tot stilstand te komen in de sloot.

Bekenden van de automobilist die met hun eigen auto meereden, hebben het slachtoffer direct uit de auto gehaald en naar het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven gebracht. De gecrashte bestuurder zou last hebben gehad van zijn maag. Daarna zijn ook de hulpdiensten ingeschakeld.

Familieleden van de bestuurder die achter hem reden zijn bij de gecrashte Volkswagen gebleven. Pijnlijk is, dat de auto pas vier dagen op naam van de automobilist stond. De wagen wordt weggesleept door een berger en de gemeente is ingelicht over de kapotte lantaarnpalen.