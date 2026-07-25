Navigatie overslaan
Ontdek

Arrestatieteam houdt man met zwaard aan in huis in Veldhoven

Vandaag om 05:33 • Aangepast vandaag om 06:41
Het zwaard dat de man in Veldhoven bij zich had werd in beslag genomen (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Het zwaard dat de man in Veldhoven bij zich had werd in beslag genomen (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Een arrestatieteam heeft vrijdagnacht een man aangehouden in een huis aan de Libel in Veldhoven.  De man had een zwaard bij zich, maar daarmee zou hij niet gedreigd hebben. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een onderhandelaar probeerde de man naar buiten te praten. Uiteindelijk is het arrestatieteam via de achterpoort het huis binnengegaan en heeft die de man gearresteerd. Hij is geboeid meegenomen en in een ambulance behandeld. 

Het zwaard is in beslag genomen. Voor de man wordt hulp gezocht.

  • Bij de arrestatie van de man werd het huis via de achterkant binnengegaan (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
    Bij de arrestatie van de man werd het huis via de achterkant binnengegaan (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • Vanwege de politieatie werd een deel van de omgeving van de Libel in Veldhoven afgezet (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.