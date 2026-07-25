Arrestatieteam houdt man met zwaard aan in huis in Veldhoven

Een arrestatieteam heeft vrijdagnacht een man aangehouden in een huis aan de Libel in Veldhoven. De man had een zwaard bij zich, maar daarmee zou hij niet gedreigd hebben.

Een onderhandelaar probeerde de man naar buiten te praten. Uiteindelijk is het arrestatieteam via de achterpoort het huis binnengegaan en heeft die de man gearresteerd. Hij is geboeid meegenomen en in een ambulance behandeld.

Het zwaard is in beslag genomen. Voor de man wordt hulp gezocht.