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Automobilist veroorzaakt ravage in Breda, twee auto's gelanceerd

Vandaag om 05:43 • Aangepast vandaag om 06:38
Drie auto's raakten zwaar beschadigd bij de botsing in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Drie auto's raakten zwaar beschadigd bij de botsing in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Een automobilist heeft vrijdagavond een ravage veroorzaakt op de Beverweg in Breda. De bestuurder botste rond halfelf met zijn BMW op meerdere geparkeerde auto's. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de enorme klap werden twee geparkeerde auto's gelanceerd. Die kwamen tientallen meters verderop tot stilstand. Die auto's raakten zwaar beschadigd, evenals de BWM. Twee andere voertuigen liepen lichtere schade op. 

De bestuurder van de BMW is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar een politiebureau. In de BMW bevond zich ook een hondje. Dat werd ook meegenomen naar het bureau.  

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Drie auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen.

  • In de BMW in Breda bevond zich naast de bestuurder ook een hond (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
    In de BMW in Breda bevond zich naast de bestuurder ook een hond (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • Vanwege de ravage op de Beverweg in Breda werden meerdere hulpdiensten opgeroepen (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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