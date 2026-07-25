Automobilist veroorzaakt ravage in Breda, twee auto's gelanceerd

Een automobilist heeft vrijdagavond een ravage veroorzaakt op de Beverweg in Breda. De bestuurder botste rond halfelf met zijn BMW op meerdere geparkeerde auto's.

Door de enorme klap werden twee geparkeerde auto's gelanceerd. Die kwamen tientallen meters verderop tot stilstand. Die auto's raakten zwaar beschadigd, evenals de BWM. Twee andere voertuigen liepen lichtere schade op.

De bestuurder van de BMW is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar een politiebureau. In de BMW bevond zich ook een hondje. Dat werd ook meegenomen naar het bureau.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Drie auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen.