Van Veen vecht zich naar halve finale World Matchplay: 'Moet veel beter'

Gian van Veen heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de halve finale van het World Matchplay darts. Dat is een van de belangrijkste toernooien van de bond PDC. De darter uit Andel was in het Engelse Blackpool te sterk voor de ervaren Engelsman James Wade.

Het begin van de wedstrijd was van beide darters niet denderend, maar Van Veen was de eerste die het verschil kon maken. In de vijftiende leg nam hij via een fraaie 160-uitgooi een 9-6 voorsprong. Die breidde hij uit naar 11-7, maar Wade is een taaie tegenstander. Dat bleek ook vrijdagavond weer. De Engelsman sloeg terug met twee bullseye-finishes, gevolgd door een 121-uitgooi waarmee hij op gelijke hoogte kwam.

Toch bracht dit Van Veen niet van zijn stuk. De darter uit Andel nam via een 118-uitgooi opnieuw de voorsprong. Wade brak nog wel terug, maar slaagde er niet in erop en erover te gaan. Van Veen benutte zijn eerste matchdart op dubbel 20 en treft zaterdagavond in de halve eindstrijd de Welshman Gerwyn Price.

Gian van Veen rekende af met de ervaren James Wade (foto: Taylor Lanning/PDC).

"Ik scoorde zo slecht", verzuchtte Van Veen na afloop. "Mijn scores zijn heel het toernooi okay, maar vandaag was het gewoon niet op niveau. Het uitgooien heeft me erdoorheen geholpen." De darter uit Andel sprak over een spannende strijd. "Ook al scoorde ik niet zo goed als ik had gewild, ik zit nu toch in de halve finale van de World Matchplay, de op een na grootste major na het Wereldkampioenschap, en ik heb nu ongeveer twintig uur om dit recht te zetten. Hopelijk ben ik zaterdagavond veel beter."