OR sociaal werkbedrijf Ergon zegt vertrouwen in directeur op: 'maat is vol'

Intimidatie, ongewenste bejegening van medewerkers, onvoldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid en een manier van leidinggeven die schadelijk zou zijn voor de organisatie. Voor de ondernemingsraad (OR) van sociaal werkbedrijf Ergon is de maat vol. De OR heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems.

De meldingen gaan volgens de OR onder meer over intimidatie en ongewenste bejegening. "Ook ervaart de OR dat de medezeggenschap herhaaldelijk onvoldoende wordt gerespecteerd. De afzonderlijke signalen vormen samen een patroon dat de OR ernstige zorgen baart."

Volgens de ondernemingsraad is een 'ernstige' en 'onhoudbare' situatie ontstaan. De OR zegt tientallen klachten te hebben ontvangen van medewerkers van verschillende afdelingen.

Volgens OR-voorzitter Jos van Bastelaar zeggen de meldingen veel, omdat veel medewerkers al jarenlang bij Ergon werken. Zelf werkt hij er al bijna 25 jaar en zit hij al 21 jaar in de ondernemingsraad. "Dit heb ik in 25 jaar nog nooit meegemaakt", zegt hij. "Ik lig er wakker van. Ik zie dit prachtige bedrijf de vernieling in gaan."

Hems is sinds ongeveer anderhalf jaar algemeen directeur. Daarvoor was ze zes jaar financieel directeur. "Vanuit de OR hebben we haar de tijd gegeven om in haar nieuwe rol te groeien", zegt Van Bastelaar. "Je accepteert fouten in het begin, maar de koek is nu op."

Medewerkers vertrokken

Volgens hem zijn de afgelopen tijd meerdere medewerkers vertrokken, vooral uit de staf op het kantoor in Eindhoven. Ook zouden relatief veel medewerkers zijn uitgevallen. "Mensen zeggen ineens dat ze een andere baan hebben gevonden. Dat zijn allemaal tekenen aan de wand."

De OR zegt het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur meerdere keren te hebben gevraagd in te grijpen, maar vindt dat daar onvoldoende mee is gedaan. Een volgend gesprek zou pas in september plaatsvinden. "Dat vonden wij veel te lang duren."

Maat vol

Daarom is de ondernemingsraad met de situatie naar buiten getreden, al gebeurde dat volgens Van Bastelaar met tegenzin. "We zijn altijd in gesprek gebleven, maar op een gegeven moment is de maat vol."

De OR hoopt dat het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur snel 'passende' maatregelen nemen. "Het is belangrijk dat de organisatie ingrijpt. Alles voorkomen kan niet, maar je moet wel acteren als er dingen gebeuren."