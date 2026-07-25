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Weer kuren met stationslift Oisterwijk, nu zit man vast

Vandaag om 11:27 • Aangepast vandaag om 11:57
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Voor de vierde keer in korte tijd zat zaterdagochtend iemand vast in de glazen lift bij het station in Oisterwijk. De brandweer rukte uit om de man te bevrijden, maar voordat die er was hadden mensen in de buurt de liftdeur al opengetrokken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man stond bij aankomst van de brandweer al op de trein richting Tilburg te wachten. De brandweer heeft de lift afgesloten tot die gerepareerd kan worden. 

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