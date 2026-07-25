Dode gevonden in sloot in buitengebied Dongen

De politie heeft zaterdagochtend een overleden persoon gevonden in een sloot langs de Vierbundersweg in Dongen. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek.

Rechercheurs in witte pakken doen sporenonderzoek en maken foto's. Ook heeft de brandweer een tent geplaatst. De Vierbundersweg is in beide richtingen afgesloten terwijl onderzoekers sporen veiligstellen.

Waardoor de persoon is overleden, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of het om een man of een vrouw gaat.

Het is niet bekend wie de politie heeft ingeschakeld, nadat het lichaam werd gevonden.