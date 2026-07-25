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Dode man gevonden in sloot in buitengebied Dongen

Vandaag om 12:06 • Aangepast vandaag om 15:25

De politie heeft zaterdagochtend een overleden man gevonden in een sloot langs de Vierbundersweg in Dongen. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rechercheurs in witte pakken doen sporenonderzoek en maken foto's. Ook heeft de brandweer een tent geplaatst. De Vierbundersweg is in beide richtingen afgesloten terwijl onderzoekers sporen veiligstellen.

Waardoor de persoon is overleden, is nog niet duidelijk. 

Het is niet bekend wie de politie heeft ingeschakeld, nadat het lichaam werd gevonden.

  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
    Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

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