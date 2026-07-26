Van grijze metalheads tot twintigers: hardrock leeft weer

Van buiten oogt het als een doodgewone bedrijfshal op een grijs industrieterrein in Breda. Niets verraadt dat zich achter de gevel een dampende concertzaal schuilhoudt. Maar zodra de deur van Sound Dog opengaat, slaan de ronkende gitaren, de warmte en het geluid van ruim 130 headbangende hardrockfans je tegemoet. Alsof de jaren tachtig nooit zijn weggeweest. "Breda moet een rockstad worden!"

Op het podium staat Tygers of Pan Tang, een van de grondleggers van de New Wave of British Heavy Metal. De Britse band, opgericht in 1978, was begin jaren tachtig een grote naam en trekt bijna een halve eeuw later nog altijd een volle zaal. Ook al speelt er nog maar één origineel lid in. Opvallend is vooral het publiek. Zo'n 95 procent is man en de meesten zijn de vijftig ruim gepasseerd. Sommigen hebben hun lange (inmiddels grijze) haren nog, anderen zijn inmiddels kaal. Vrijwel iedereen draagt een zwart T-shirt van Iron Maiden, Metallica, Rose Tattoo, Godsmack of een andere hardrockband. Het voelt als een subcultuur die samen ouder is geworden, maar haar passie nooit heeft verloren.

"Oude metal is gewoon vette shit."

"Hier komt alles bij elkaar", zegt John uit Breda terwijl hij om zich heen kijkt. "De muziek, de mensen, de sfeer. Iedereen kent elkaar. Dat maakt het zo geweldig." Tussen de grijze metalheads staat ook Tigo. Hij is twintig. "Ik vind oude metal gewoon vette shit", zegt hij lachend. "Daar leef ik voor." Zijn liefde voor de muziek kreeg hij van huis uit mee. "Mijn vader is ook metalhead. Ik ben ermee opgegroeid en ben juist voor die oude bands gevallen."

De Tygers of Pan Tang in Breda (foto: Omroep Brabant).

Volgens Ramon (56) uit Eindhoven is dat geen toeval. Hij ziet de laatste jaren weer steeds meer jongeren opduiken bij hardrock- en metalconcerten. "Hardrock is een tijd zo dood geweest als een pier", zegt hij. "Maar de laatste vijf, zes jaar zie je steeds meer jeugd opkomen. Het is nog niet zoals in de jaren tachtig, maar het groeit wel weer." Hij denkt dat veel jongeren opnieuw op zoek zijn naar een eigen identiteit. "Als je nu kijkt, loopt bijna iedereen met hetzelfde kapsel en dezelfde kleding. Vroeger had je punkers, alto's en metalheads. Sommige jongeren willen zich weer onderscheiden en ergens bij horen. Metal is daar perfect voor."

Marcel en Kees bij Sound Dog in Breda (foto: Omroep Brabant).

Ook Kees en Marcel uit Werkendam zien dat de liefde voor de muziek blijft bestaan. "Goede muziek blijft goed", zegt Kees. "Vroeger vonden mensen dit keiharde herrie, maar als je het vergelijkt met sommige metal van nu is dit eigenlijk gewoon easy listening." De opleving van de hardrockscene is volgens veel bezoekers ook zichtbaar in Breda. Jarenlang weken liefhebbers uit naar Eindhoven, waar Dynamo een begrip was, of naar Tilburg, met rockcafé Little Devil. "Vroeger kwamen die bands vooral daar", zegt Hans (59) uit Zundert. "Maar nu komen ze steeds vaker hier. Dat is geweldig." In de Bredase binnenstad kunnen liefhebbers van toffe live rockmuziek eigenlijk alleen maar terecht in café Rebel Yell in de Sint Janstraat. Maar dat gat is nog niet gevuld volgens metalhead Hans. "Bij poppodium Mezz programmeren ze bijna geen hardrock of metal. Maar bij poppodium Phoenix en Sound Dog gelukkig wel. Straks komt er ook nog een nieuw rockcafé in de binnenstad bij. Breda heeft ineens weer echt iets te bieden."

"Breda moet een rockstad worden, voor minder doe ik het niet."

Achter die ontwikkeling staat onder meer eigenaar Tom de Krijger van poppodium Sound Dog. Hij bouwde Sound Dog in ruim twaalf jaar tijd uit van oefenruimte tot een volwaardig poppodium. Zonder subsidie, maar met veel doorzettingsvermogen. "We begonnen met een klein podium voor lokale bands", vertelt hij. "Later wilden grotere namen ook komen en moesten we uitbreiden. Breda moet een rockstad worden. Voor minder doe ik het niet." Hij is op de goede weg. Zodra Tygers of Pan Tang de laatste nummers inzet, gaan de vuisten opnieuw de lucht in. "Hardrock will never die", zegt Hans met een glimlach. Op deze vrijdagavond lijkt niemand daar ook maar een seconde aan te twijfelen