Lantaki versterkt Helmond Sport met nieuwe energie

Helmond Sport heeft de selectie versterkt met Wassim Lantaki, een 22-jarige linksback die per direct aansluit na een proefperiode. De Belgisch-Marokkaanse verdediger wordt voor één jaar gehuurd van KV Mechelen.

Gevonden voor jou

Wassim Lantaki is een moderne linksback die bekendstaat om zijn dynamiek en aanvallende impulsen. Hij brengt energie naar de linkerflank en is veelzijdig inzetbaar als wingback of op het linkermiddenveld. Met zijn goede techniek en aanvallende instelling biedt hij Helmond Sport extra mogelijkheden.

Opleiding op topniveau

Lantaki's voetbalcarrière begon bij FC Brussels, waarna hij zeven jaar actief was in de jeugdopleiding van RSC Anderlecht. Hij zette zijn ontwikkeling voort bij het Franse LOSC Lille en keerde daarna terug naar België om zich aan te sluiten bij KV Mechelen. Op internationaal niveau speelde hij veertien interlands voor Marokko Onder 20.

Dynamisch en veelzijdig

De nieuwe aanwinst is een speler die graag de ruimte opzoekt. Zijn loopvermogen en aanvallende kwaliteiten zorgen voor diepgang op de linkerkant. Deze speelstijl past goed bij de energieke en intensieve manier van voetballen waar Helmond Sport naar streeft.

Van België naar Nederland

Na zijn opleiding bij topclubs als Anderlecht en Lille, en zijn ontwikkeling bij KV Mechelen, kiest Lantaki nu voor een nieuw avontuur in Nederland. Hij ziet Helmond Sport als een ideale volgende stap in zijn carrière, waar hij hoopt veel speelminuten te maken en een belangrijke bijdrage te leveren aan het team.