Buurtbewoner over pad waar dode man werd gevonden: 'Hier gebeurt van alles'

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd met de overleden man die in een sloot langs de Vierbundersweg in Dongen werd gevonden. Volgens buurtbewoner Cees van Loon is één ding wel duidelijk: het zandpad staat al jaren bekend als een plek waar volgens Van Loon bijzonder volk loopt. "Het is een dubieus pad."

Van Loon zag vrijdagmiddag al politie langs en in de sloot en aan de overkant daarvan. Zaterdagochtend liep hij rond tien uur naar zijn moestuin. "Toen zag ik weer iemand langs de weg lopen. Dat vond ik eigenlijk al raar. Ik dacht: zijn ze hier gisteren de hele middag bezig geweest en nu loopt er weer iemand?" Niet veel later hoorde hij een sirene. Daarna kwamen de politie en een ambulance. "Dat vond ik ook opvallend."