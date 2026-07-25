Buurtbewoner over pad waar dode man werd gevonden: 'Hier gebeurt van alles'
Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd met de overleden man die in een sloot langs de Vierbundersweg in Dongen werd gevonden. Volgens buurtbewoner Cees van Loon is één ding wel duidelijk: het zandpad staat al jaren bekend als een plek waar volgens Van Loon bijzonder volk loopt. "Het is een dubieus pad."
Van Loon zag vrijdagmiddag al politie langs en in de sloot en aan de overkant daarvan. Zaterdagochtend liep hij rond tien uur naar zijn moestuin. "Toen zag ik weer iemand langs de weg lopen. Dat vond ik eigenlijk al raar. Ik dacht: zijn ze hier gisteren de hele middag bezig geweest en nu loopt er weer iemand?"
Niet veel later hoorde hij een sirene. Daarna kwamen de politie en een ambulance. "Dat vond ik ook opvallend."
'Dubieus pad'
Kort daarna werd de Vierbundersweg in beide richtingen afgesloten. De weg gaat over in een zandpad. Van Loon, die al 85 jaar in de buurt woont, noemt dat een 'dubieus pad'. "Ze dumpen hier altijd van alles. Dat is altijd al zo geweest, ook 's avonds. Je ziet er soms bijzonder volk." Wat voor mensen dat zijn? "Dat vraag ik me ook weleens af."
Volgens Van Loon verbaast het hem daarom niet dat juist daar een lichaam is gevonden. "Er gebeurt hier toch wel veel." Hij wijst erop dat een camper twee weken geleden hier in de buurt uitbrandde. "Het nodigt uit tot dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Het is de uitgelezen plek om iemand te dumpen."
Recherche
De politie heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Rechercheurs in witte pakken deden sporenonderzoek en maken foto's. Ook heeft de brandweer een tent geplaatst. De Vierbundersweg is in beide richtingen afgesloten terwijl onderzoekers sporen veiligstellen.
De politie kan nog niets zeggen over wat er precies gebeurd is op de Vierbundersweg in Dongen.