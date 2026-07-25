Buurtbewoner zag al eerder politie in sloot waar dode man gevonden is

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd met de overleden man die in een sloot langs de Vierbundersweg in Dongen werd gevonden. Voor buurtbewoner Cees van Loon viel er wat op z'n plek. Hij zag vrijdagmiddag ook al politie langs en in de sloot van de Vierbundersweg.

Zaterdagochtend liep hij rond tien uur naar zijn moestuin. "Toen zag ik weer iemand langs de weg lopen. Dat vond ik eigenlijk al raar. Ik dacht: zijn ze hier gisteren de hele middag bezig geweest en nu loopt er weer iemand?"

Niet veel later hoorde hij een sirene. Daarna kwamen de politie en een ambulance. "Dat vond ik ook opvallend." Kort na de vondst van de man is de Vierbundersweg (N632) in beide richtingen afgesloten. 'Dubieus pad'

Parallel aan de Vierbundersweg loopt een zandpad, zo'n 150 meter van de vindplek vandaan. Van Loon, die al 85 jaar in de buurt woont, noemt dat een 'dubieus pad'. "Ze dumpen hier altijd van alles. Dat is altijd al zo geweest, ook 's avonds. Je ziet er soms bijzonder volk." Wat voor mensen dat zijn? "Dat vraag ik me ook weleens af."

Politie wil niets kwijt over vondst dode man De politie heeft de omgeving ook zaterdag aan het einde van de middag nog steeds ruim afgezet voor onderzoek. De Vierbundersweg is in beide richtingen nog altijd dicht afgesloten terwijl onderzoekers sporen veiligstellen. Rechercheurs in witte pakken doen sporenonderzoek en maken foto's. Ook heeft de brandweer een tent geplaatst. De politie kan nog niets zeggen over wat er precies gebeurd is. Ze bevestigt wel dat ze ook vrijdag op dezelfde plek geweest zijn. "Maar of dat hiermee te maken heeft, kan ik niet zeggen." Ze verwacht dat het onderzoek aan de Vierbundersweg nog wel een tijdje kan duren.