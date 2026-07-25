Meerdere mensen onwel na chemische reactie in schrobmachine

Een winkel aan de Meester van Coothstraat in Uden is zaterdagmiddag ontruimd vanwege een vreemde geur. Die bleek te zijn veroorzaakt door een verkeerd mengsel in een schrobmachine, waardoor een chemische reactie ontstond.

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De hulpdiensten werden massaal opgeroepen vanwege een ongeval met een gevaarlijke stof. Twee ambulances waren paraat en ook de Officier van Dienst Geneeskundig was aanwezig. Dat is de hoogste medisch verantwoordelijke bij een groot incident of een ramp.

Vijf personeelsleden raakten onwel, zij kregen last van hun luchtwegen. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis maar een aantal van hen is wel naar huis gegaan. De brandweer heeft de winkel geventileerd. Daarna kon de zaak weer worden vrijgegeven.