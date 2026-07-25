Navigatie overslaan
Ontdek

Meerdere mensen onwel na chemische reactie in winkel

Vandaag om 14:48 • Aangepast vandaag om 15:57
Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.
Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.

Een winkel aan de Meester van Coothstraat in Uden is zaterdagmiddag ontruimd na een vreemde geur. Die bleek te zijn veroorzaakt door een verkeerd mengsel in een schrobmachine bij de wc, waardoor een chemische reactie ontstond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vijf personeelsleden raakten onwel en zijn nagekeken door het ambulancepersoneel.  Een aantal is vroegtijdig naar huis gegaan.  Ook de Officier van Dienst Geneeskundig was aanwezig, dat is de hoogste medische baas op de plek waar een groot ongeluk of ramp is.

De brandweer heeft de winkel geventileerd. Daarna kon de zaak weer worden vrijgegeven.

  • Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.
    Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.