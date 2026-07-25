Meerdere mensen onwel na chemische reactie in winkel

Een winkel aan de Meester van Coothstraat in Uden is zaterdagmiddag ontruimd na een vreemde geur. Die bleek te zijn veroorzaakt door een verkeerd mengsel in een schrobmachine bij de wc, waardoor een chemische reactie ontstond.

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Vijf personeelsleden raakten onwel en zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Een aantal is vroegtijdig naar huis gegaan. Ook de Officier van Dienst Geneeskundig was aanwezig, dat is de hoogste medische baas op de plek waar een groot ongeluk of ramp is. De brandweer heeft de winkel geventileerd. Daarna kon de zaak weer worden vrijgegeven.