Daphne (36) vlucht met gezin voor Franse bosbranden: 'Er was veel paniek'
Vakantiegangers in Frankrijk moeten halsoverkop hun verblijf verlaten door bosbranden. Daphne Janssens-Van Gestel (36) uit Diessen verbleef met haar gezin op een camping op een uur rijden van Bordeaux, toen ze donderdag werden geëvacueerd. "Binnen een uur gingen we van 'niks aan de hand' naar evacuatie", vertelt ze.
Het gezin verbleef in het dorp Parentis-en-Born, zo'n negentig kilometer ten zuidwesten van Bordeaux, en zou zaterdag weer richting Nederland gaan. Hoewel er al sinds woensdag bosbranden woeden in de regio Bordeaux, maakten Daphne en haar man zich totaal geen zorgen.
"We dachten dat de branden nog ver genoeg weg waren", vertelt Daphne. "Donderdag overdag was er nog niets aan de hand. We besloten aan het einde van de middag nog even naar het strand te gaan, nog geen half uur rijden."
Daar werden de branden al wat meer zichtbaar. "De rook was daar wel heel dichtbij. Dat zorgde ook voor bewolking, dus zijn we eerder weggegaan." Rond acht uur 's avonds kwamen ze terug op de camping en zagen meteen: dit is niet goed.
"Er hing vlakbij opeens heel veel rook en de lucht was helemaal oranje-rood. Er was wat paniek, maar toen we bij de receptie informeerden, zeiden ze dat er nog niks aan de hand was. Als Nederlanders zoek je elkaar dan toch even op: wat gaat iedereen doen? Ons geluk was dat we aan het einde van onze vakantie zaten. We besloten alvast te gaan inpakken zodat we 's nachts eerder naar Nederland konden vertrekken."
"Er gaat zoveel adrenaline door je lijf, en je denkt vooral ook aan alle andere gasten en bewoners."
Dat vertrek kwam nóg sneller dan gedacht: nog geen uur later sloeg het 'niks aan de hand'-scenario om in een evacuatie. "We kregen te horen dat iedereen met spoed alle hoognodige spullen moest inpakken om vervolgens zo snel mogelijk te vertrekken. Wij hadden gelukkig al onze spullen ingepakt en konden alles gauw in de auto gooien, maar onze buren waren pas net aangekomen."
Er ontstond steeds meer paniek en op de camping vormde zich al gauw een file van auto's. "Het was spannend, ook voor mijn 10-jarige dochter en 8-jarige zoon. Zij zijn enorm geschrokken. Wij voelden ook wel paniek, maar probeerden rustig te blijven voor hen."
Pas eenmaal op de snelweg kon het gezin weer even rustig ademhalen. "Er gaat zoveel adrenaline door je lijf, en je denkt vooral ook aan alle andere gasten en bewoners. Je weet van de nieuwsberichten dat het erg is, maar als je het van zo dichtbij meemaakt..."
Voor zover Daphne weet, heeft de brand de camping zaterdag nog niet bereikt. "Een winkel op een paar kilometer afstand is wel helemaal afgebrand", zegt ze. "We hebben het er goed vanaf gebracht, maar vergeleken met bewoners of vakantiegangers dichter bij Bordeaux, die alles achter hebben moeten laten, is het niets."
Het weer is zaterdag iets gunstiger voor de bestrijding van de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken zaterdag. Het is niet bekend hoelang dat zo blijft.
Op social media vragen veel mensen zich af of ze hun vakantie moeten annuleren. "Ik zou in ieder geval adviseren om niet te gaan", zegt Daphne. "Ga naar een andere camping, niet daar in de buurt."