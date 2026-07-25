Daphne (36) vlucht met gezin voor Franse bosbranden: 'Er was veel paniek'

Vakantiegangers in Frankrijk moeten halsoverkop hun verblijf verlaten door bosbranden. Daphne Janssens-Van Gestel (36) uit Diessen verbleef met haar gezin op een camping op een uur rijden van Bordeaux, toen ze donderdag werden geëvacueerd. "Binnen een uur gingen we van 'niks aan de hand' naar evacuatie", vertelt ze.

Het gezin verbleef in het dorp Parentis-en-Born, zo'n negentig kilometer ten zuidwesten van Bordeaux, en zou zaterdag weer richting Nederland gaan. Hoewel er al sinds woensdag bosbranden woeden in de regio Bordeaux, maakten Daphne en haar man zich totaal geen zorgen.

"We dachten dat de branden nog ver genoeg weg waren", vertelt Daphne. "Donderdag overdag was er nog niets aan de hand. We besloten aan het einde van de middag nog even naar het strand te gaan, nog geen half uur rijden."

Daar werden de branden al wat meer zichtbaar. "De rook was daar wel heel dichtbij. Dat zorgde ook voor bewolking, dus zijn we eerder weggegaan." Rond acht uur 's avonds kwamen ze terug op de camping en zagen meteen: dit is niet goed.

"Er hing vlakbij opeens heel veel rook en de lucht was helemaal oranje-rood. Er was wat paniek, maar toen we bij de receptie informeerden, zeiden ze dat er nog niks aan de hand was. Als Nederlanders zoek je elkaar dan toch even op: wat gaat iedereen doen? Ons geluk was dat we aan het einde van onze vakantie zaten. We besloten alvast te gaan inpakken zodat we 's nachts eerder naar Nederland konden vertrekken."