Jong geleerd, oud gedaan: de allerkleinste supporters van PSV

De PSV Fandag trok zaterdag veel supporters naar Eindhoven. Bezoekers genoten van handtekeningsessies, fotomomenten met spelers en stadiontours. Onder hen waren ook de allerkleinste fans, die volgens hun ouders al PSV'er waren voordat ze konden lopen of praten.

Een andere club aanhangen is eigenlijk geen optie. "Hij mag eigenlijk geen fan worden van een andere club. We zijn wel een beetje bang voor vriendjes en groepsdruk later, maar we voeden hem nu al op met PSV-liedjes." Ook over zijn voetbaltoekomst hebben zijn ouders al ideeën. "Hij draagt nu al rugnummer 9, dus ik denk dat het een echte spits gaat worden."

"Hij is drie maanden oud", vertelt moeder Lisa over Lowan. "Hij was eerder lid van de Phoxy Club dan van de gemeente." Maar of hij iets meekrijgt van deze dag? "Denk het niet, als hij maar melk krijgt, dan is het goed", lacht de moeder.

Een andere ouder heeft ook zijn kinderen meegenomen. Ook bij hen geldt: jong geleerd is oud gedaan. "Je kunt er maar beter vroeg mee beginnen. Ik was zelf iets te laat, maar zij zijn vanaf hun geboorte al lid van de club", vertelt hij.

Zelf werd hij op zijn zesde PSV-fan. Zijn zoontje, dat hij in zijn arm houdt, werd direct na zijn geboorte lid van de club. Ook hij kreeg meteen een PSV-rompertje aan. Komende woensdag wordt hij één jaar. "Ik weet niet of hij er iets van meekrijgt, maar zij vindt het wel leuk", vertelt hij over zijn dochter, die hij in zijn andere arm omhooghoudt.

"Ik ben drie jaar", zegt ze. Op de vraag wat ze van PSV vindt, fluistert haar vader haar in dat ze moet zeggen: "PSV wordt kampioen." Dat zegt ze vervolgens ook, een beetje verlegen.

Dat zijn kinderen nu al PSV-fan zijn, heeft ook een praktisch voordeel. "Een oppas regelen hoeft dan niet. Dan kunnen ze gewoon mee", lacht hij.