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PSV op fandag hard onderuit in oefenduel tegen Villarreal

Gisteren om 20:41 • Aangepast vandaag om 08:03
Joey Veerman baalt tijdens de oefenwedstrijd van PSV tegen Villarreal (foto: Bart Stoutjesdijk / ANP).
Joey Veerman baalt tijdens de oefenwedstrijd van PSV tegen Villarreal (foto: Bart Stoutjesdijk / ANP).

PSV heeft de oefenwedstrijd zaterdagavond tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. De wedstrijd zat vastgeplakt aan de PSV Fandag. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voordat de landskampioen het zondag 2 augustus opneemt tegen bekerwinnaar AZ om de Johan Cruijff Schaal. 

Profielfoto van Silke Bertens
Geschreven door
Silke Bertens

Villarreal kreeg in de eerste helft de meeste mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar pas in de 66e minuut zette voormalig Ajacied Georges Mikautadze de Spaanse ploeg op 1-0. Kort daarna verdubbelde Cheikh Tidiane Thiam de voorsprong naar 2-0, nadat PSV de bal was kwijtgeraakt.

Na een fout van Villarreal-doelman Luiz Júnior maakte Mauro Júnior een doelpunt. Maar even later leidde een fout van PSV-keeper Matěj Kovář ertoe dat Pau Cabanes voor de derde treffer van Villarreal zorgde.

"Het is 1-3, maar het had zo veel meer kunnen en moeten zijn."

Trainer Peter Bosz kon zich niet herinneren dat zijn ploeg in een wedstrijd zo veel kansen had weggegeven. "Zoals we vandaag weggespeeld zijn... Het is 1-3, maar het had zo veel meer kunnen en moeten zijn", zei hij bij ESPN.

"Ik denk dat wij veel beter kunnen." Bosz vond dat zijn team als geheel niet goed verdedigd had. "Ik denk dat de keeper ons vandaag tien, twaalf, vijftien keer gered heeft, maar bij twee momenten ziet hij er ook niet goed uit. Dat moet er ook uit."

PSV speelde op de fandag een oefenwedstrijd tegen Villarreal (foto: ANP).
PSV speelde op de fandag een oefenwedstrijd tegen Villarreal (foto: ANP).

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