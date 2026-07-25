PSV op fandag hard onderuit in oefenduel tegen Villarreal

PSV heeft de oefenwedstrijd zaterdagavond tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. De wedstrijd zat vastgeplakt aan de PSV Fandag. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voordat de landskampioen het zondag 2 augustus opneemt tegen bekerwinnaar AZ om de Johan Cruijff Schaal.

Na een fout van Villarreal-doelman Luiz Júnior maakte Mauro Júnior een doelpunt. Maar even later leidde een fout van PSV-keeper Matěj Kovář ertoe dat Pau Cabanes voor de derde treffer van Villarreal zorgde.

Trainer Peter Bosz kon zich niet herinneren dat zijn ploeg in een wedstrijd zo veel kansen had weggegeven. "Zoals we vandaag weggespeeld zijn... Het is 1-3, maar het had zo veel meer kunnen en moeten zijn", zei hij bij ESPN.

"Ik denk dat wij veel beter kunnen." Bosz vond dat zijn team als geheel niet goed verdedigd had. "Ik denk dat de keeper ons vandaag tien, twaalf, vijftien keer gered heeft, maar bij twee momenten ziet hij er ook niet goed uit. Dat moet er ook uit."