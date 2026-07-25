PSV verliest oefenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1

PSV heeft de oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. De wedstrijd zat vastgeplakt aan de PSV Fandag. Een dag waar supporters hun spelers konden ontmoeten en aan sportieve activiteiten konden meedoen.

Villarreal kreeg in de eerste helft de meeste mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar pas in de 66e minuut zette voormalig Ajacied Georges Mikautadze de Spaanse ploeg op 1-0. Kort daarna verdubbelde Cheikh Tidiane Thiam de voorsprong naar 2-0, nadat PSV de bal was kwijtgeraakt. Na een fout van Villarreal-doelman Luiz Júnior maakte Mauro Júnior een doelpunt. Maar even later leidde een fout van PSV-keeper Matěj Kovář ertoe dat Pau Cabanes voor de derde treffer van Villarreal zorgde.