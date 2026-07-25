Brand in bos vlakbij huis, brandweer moet uren nablussen

Een bosperceel aan de Hoge Raam in Haaren heeft zaterdagavond in brand gestaan. De brand was snel onder controle maar het nablussen nam nog enkele uren in beslag.

Rond half zes kreeg de brandweer melding van de brand. Bij aankomst bleek een stuk bos rond een huis in brand te staan.

Om genoeg bluswater voor handen te hebben, werd naast een bluswagen ook een waterwagen van de brandweer uit Helvoirt inbezet.

De vlammen waren enkele meters hoog op het moment dat de brandweer arriveerde. Ook een wal van takken langs de rand van het bos stond in brand.

De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. Om de brand helemaal te kunnen doven werd de takkenwal uit elkaar getrokken met een loader. Daarna zijn overige brandhaarden geblust. De brandweer is nog enkele uren bezig geweest met nablussen.